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ERT: мужчина напал на школу в Афинах, ученик и директор ранены

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В афинском районе Патисия 19-летний мужчина напал на школу с молотком и ножом, директор и ученик заведения получили ранения, говорится в материале греческого общественного телевидения ERT.
ERT: мужчина напал на школу в Афинах, ученик и директор ранены
  • РИА Новости

«По данным полиции, иностранный гражданин, брат одного из учеников, вошёл в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком по голове и телу, а затем ударил директора школы ножом в живот», — сообщило издание.

Также известно, что пострадавшие получили несерьёзные травмы, однако их доставили в больницу для оказания первой помощи.

Сотрудники полиции арестовали нападавшего мужчину. По предварительной информации, ранее пострадавший от удара молотком ученик ударил брата злоумышленника.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что не менее восьми школьников получили ранения при стрельбе в Филадельфии.

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