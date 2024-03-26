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Минобороны: Дания может продать оставшиеся F-16 Аргентине вместо передачи ВСУ

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Министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине.

Его слова приводит телеканал TV2.

По его данным, на сегодняшний день у Дании осталось 24 американских истребителя.

«Они, похоже, не попадут на Украину, на что есть особая причина», — говорится в публикации.

Также Поульсен добавил, что Дания является одной из стран Европы, которая «жертвует» Киеву «больше всего».

Ранее в La Nación сообщали, что Аргентина рассматривает возможность покупки у Дании самолётов F-16.

Также власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.

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