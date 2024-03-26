Минобороны: Дания может продать оставшиеся F-16 Аргентине вместо передачи ВСУ
Его слова приводит телеканал TV2.
По его данным, на сегодняшний день у Дании осталось 24 американских истребителя.
«Они, похоже, не попадут на Украину, на что есть особая причина», — говорится в публикации.
Также Поульсен добавил, что Дания является одной из стран Европы, которая «жертвует» Киеву «больше всего».
Ранее в La Nación сообщали, что Аргентина рассматривает возможность покупки у Дании самолётов F-16.
Также власти Нидерландов заявили, что поставят Киеву F-16 во второй половине 2024 года.