Nación: Аргентина рассматривает возможность покупки у Дании самолётов F-16
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Как пишет издание, аргентинский президент Хавьер Милей сделал репост сообщений двух пользователей в социальной сети X (бывший Twitter), в которых утверждалось, что Аргентина заключит с Данией сделку по приобретению самолётов F-16.
По данным газеты, власти Аргентины в настоящий момент работают над этим вопросом.
«Над этим работают, и в конце апреля будет предоставлена более подробная информация об операции», — говорится в публикации.
Ранее Милей сообщил, что подготовил более 300 «шоковых» реформ в стране.