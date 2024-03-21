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Nación: Аргентина рассматривает возможность покупки у Дании самолётов F-16

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Власти Аргентины рассматривают возможность покупки у Дании американских истребителей F-16, пишет газета La Nación со ссылкой на аргентинское Министерство обороны.
Nación: Аргентина рассматривает возможность покупки у Дании самолётов F-16
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как пишет издание, аргентинский президент Хавьер Милей сделал репост сообщений двух пользователей в социальной сети X (бывший Twitter), в которых утверждалось, что Аргентина заключит с Данией сделку по приобретению самолётов F-16.

По данным газеты, власти Аргентины в настоящий момент работают над этим вопросом.

«Над этим работают, и в конце апреля будет предоставлена ​​более подробная информация об операции», — говорится в публикации.

Ранее Милей сообщил, что подготовил более 300 «шоковых» реформ в стране. 

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