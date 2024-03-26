RT в Telegram
Подпишись

Российское посольство рекомендовало воздержаться от поездок на Гаити

Короткая ссылка
Российское посольство с учётом тяжёлой криминогенной обстановки на Гаити рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил российский посол в Венесуэле и по совместительству на Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Отмечается, что на Гаити в настоящий момент проживает одна гражданка России.

В дипмиссии подчеркнули, что с ней поддерживают связь на предмет возможного содействия в эвакуации.

Также сообщалось, что США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити.

Ранее вооружённые люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить