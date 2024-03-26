Контртеррористическое управление ООН готово работать по расследованию теракта в России

Контртеррористическое управление ООН в случае получения соответствующих поручений от стран — участниц всемирной организации будет готово подключиться к расследованию теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом, как информирует ТАСС, заявил заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков.

«Если будут соответствующие поручения, конечно, управление подключится и будет работать по этой теме», — сказал он.

При этом Воронков выразил надежду на проведение заседания Совета Безопасности по этой теме.

По его мнению, оно было бы очень важным фактором в продвижении вперёд расследования данного дела.

Также Воронков заявил, что победить терроризм без международного сотрудничества невозможно.