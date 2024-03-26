Контртеррористическое управление ООН готово работать по расследованию теракта в России
Об этом, как информирует ТАСС, заявил заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления Владимир Воронков.
«Если будут соответствующие поручения, конечно, управление подключится и будет работать по этой теме», — сказал он.
При этом Воронков выразил надежду на проведение заседания Совета Безопасности по этой теме.
По его мнению, оно было бы очень важным фактором в продвижении вперёд расследования данного дела.
Также Воронков заявил, что победить терроризм без международного сотрудничества невозможно.