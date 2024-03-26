Замгенсека ООН: победить терроризм без международного сотрудничества невозможно
Об этом информирует ТАСС.
По словам Воронкова, такое сотрудничество в каких-то частях мира по-прежнему очень эффективно работает, однако где-то оно ослабло.
«Задача международного сообщества — вырабатывать коллективные решения по данному вопросу... и без международного сотрудничества победить это зло будет невозможно», — сказал заместитель Генсека ООН.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не станут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом.