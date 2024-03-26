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Замгенсека ООН: победить терроризм без международного сотрудничества невозможно

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Заместитель Генерального секретаря ООН, глава контртеррористического управления всемирной организации Владимир Воронков заявил, что терроризм является глобальной угрозой, а международное сотрудничество по линии специальных служб является одним из важнейших факторов его предотвращения и борьбы с ним.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Воронкова, такое сотрудничество в каких-то частях мира по-прежнему очень эффективно работает, однако где-то оно ослабло. 

«Задача международного сообщества — вырабатывать коллективные решения по данному вопросу... и без международного сотрудничества победить это зло будет невозможно», — сказал заместитель Генсека ООН.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не станут помогать России в сфере безопасности в связи с терактом.

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