Полянский: Россия прояснит позицию постпреда США по резолюции СБ ООН

Москва прояснит, что постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд имела в виду, заявив, что принятая 25 марта резолюция с требованием прекращения огня в Газе не является обязательной к исполнению.

Об этом в Telegram сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что в соответствии с Уставом ООН члены организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.

«Будем прояснять, что госпожа Томас-Гринфилд имела в виду и какие у этого высказывания могут быть последствия», — отметил Полянский.

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.

Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан не носит обязывающего характера.