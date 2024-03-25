Полянский: Россия прояснит позицию постпреда США по резолюции СБ ООН
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Об этом в Telegram сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он подчеркнул, что в соответствии с Уставом ООН члены организации соглашаются подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их.
«Будем прояснять, что госпожа Томас-Гринфилд имела в виду и какие у этого высказывания могут быть последствия», — отметил Полянский.
Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.
Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан не носит обязывающего характера.