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Небензя о заявлениях США: все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению

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Все резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.
Небензя о заявлениях США: все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению
  • Gettyimages.ru
  • © David Dee Delgado

«Все резолюции Совета Безопасности полностью обязательны к исполнению», — передаёт его слова РИА Новости.

Небензя также выразил сожаление, что постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд «не читала Устав ООН».

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.

Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан не носит обязывающего характера.

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