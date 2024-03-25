Небензя о заявлениях США: все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению
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«Все резолюции Совета Безопасности полностью обязательны к исполнению», — передаёт его слова РИА Новости.
Небензя также выразил сожаление, что постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд «не читала Устав ООН».
Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.
Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан не носит обязывающего характера.