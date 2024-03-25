Небензя о заявлениях США: все резолюции СБ ООН обязательны к исполнению

Все резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, сообщил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

«Все резолюции Совета Безопасности полностью обязательны к исполнению», — передаёт его слова РИА Новости.

Небензя также выразил сожаление, что постпред Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд «не читала Устав ООН».

Ранее заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что принятая 25 марта резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан является обязательной к исполнению.

Как сообщил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, Вашингтон считает, что резолюция Совбеза ООН с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца Рамадан не носит обязывающего характера.