В Бельгии отменено участие в фестивале певца Pupo из-за выступления в России

Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж приняли решение об отмене участия итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци) после его выступления в России.

Об этом информирует издание La Libre.

Отмечается, что фестиваль «Дни Италии» должен состояться с 31 мая по 2 июня. Pupo должен был стать одним из главных гостей мероприятия.

Как объяснили организаторы, решение об отмене выступления связано с тем, что артист «не соответствует ценностям торжества».

Ранее Венский фестиваль отменил выступление оркестра под управлением греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса после требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.