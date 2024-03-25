В Бельгии отменено участие в фестивале певца Pupo из-за выступления в России
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Об этом информирует издание La Libre.
Отмечается, что фестиваль «Дни Италии» должен состояться с 31 мая по 2 июня. Pupo должен был стать одним из главных гостей мероприятия.
Как объяснили организаторы, решение об отмене выступления связано с тем, что артист «не соответствует ценностям торжества».
Ранее Венский фестиваль отменил выступление оркестра под управлением греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса после требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.