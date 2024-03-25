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В Бельгии отменено участие в фестивале певца Pupo из-за выступления в России

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Организаторы фестиваля в бельгийском городе Льеж приняли решение об отмене участия итальянского певца Pupo (Энцо Гинацци) после его выступления в России.
В Бельгии отменено участие в фестивале певца Pupo из-за выступления в России
  • Gettyimages.ru
  • © Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori Portfolio

Об этом информирует издание La Libre.

Отмечается, что фестиваль «Дни Италии» должен состояться с 31 мая по 2 июня. Pupo должен был стать одним из главных гостей мероприятия.

Как объяснили организаторы, решение об отмене выступления связано с тем, что артист «не соответствует ценностям торжества».

Ранее Венский фестиваль отменил выступление оркестра под управлением греческого и российского дирижёра Теодора Курентзиса после требования от украинского музыканта Оксаны Лынив.

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