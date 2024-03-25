В Тунисе люди несут цветы к стихийному мемориалу у российского посольства

В Тунисе люди несут цветы к стихийному мемориалу возле российского посольства в память о погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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Помимо цветов, люди также несут к мемориалу записки, сообщили в дипмиссии России в Тунисе. По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, ещё 182 пострадали.