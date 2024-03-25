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Постпред КНР при ООН заявил, что покинет пост в конце марта

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Постпред Китайской Народной Республики при Организации Объединённых Наций Чжан Цзюнь сообщил, что покинет свой пост в конце марта.
Постпред КНР при ООН заявил, что покинет пост в конце марта
  • AP
  • © Yuki Iwamura

Об этом пишет ТАСС.

«Моё пребывание в должности постоянного представителя Китая при ООН заканчивается в конце марта», — заявил он.

20 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о своей отставке.

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