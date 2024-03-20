Ирландский премьер Лео Варадкар объявил о своей отставке

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о своей отставке.

Он пробыл на посту премьера менее двух лет. Трансляцию заявления Варадкара вела RTE.

Также Варадкар покинет пост лидера партии «Фине Гэл».

По его словам, он уйдёт с должности премьера, как только его преемник сможет занять этот пост.

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, что «подыгрывал» им целый час.

По словам пранкеров, заявления Варадкара о том, что его офис улучшил защиту от пранков, являются «словами на ветер».