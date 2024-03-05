Вован и Лексус: премьер Ирландии Варадкар слукавил, что подыгрывал пранкерам
Об этом информирует РИА Новости.
По словам пранкеров, заявления Варадкара о том, что его офис улучшил защиту от пранков, являются «словами на ветер».
«Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — рассказал Вован.
Ранее американский наёмник Джошуа Джон Рэндсфорд пожаловался на непрофессионализм командования ВСУ. Американец рассказал об этом, думая, что говорит с Петром Порошенко, хотя ему позвонили пранкеры Вован и Лексус.