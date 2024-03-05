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Вован и Лексус: премьер Ирландии Варадкар слукавил, что подыгрывал пранкерам

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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, что «подыгрывал» им целый час.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам пранкеров, заявления Варадкара о том, что его офис улучшил защиту от пранков, являются «словами на ветер». 

«Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — рассказал Вован.

Ранее американский наёмник Джошуа Джон Рэндсфорд пожаловался на непрофессионализм командования ВСУ. Американец рассказал об этом, думая, что говорит с Петром Порошенко, хотя ему позвонили пранкеры Вован и Лексус.

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