Вован и Лексус: премьер Ирландии Варадкар слукавил, что подыгрывал пранкерам

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что разыгранный ими премьер-министр Ирландии Лео Варадкар слукавил, что «подыгрывал» им целый час.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам пранкеров, заявления Варадкара о том, что его офис улучшил защиту от пранков, являются «словами на ветер».

«Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — рассказал Вован.

Ранее американский наёмник Джошуа Джон Рэндсфорд пожаловался на непрофессионализм командования ВСУ. Американец рассказал об этом, думая, что говорит с Петром Порошенко, хотя ему позвонили пранкеры Вован и Лексус.