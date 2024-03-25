RT в Telegram
Подпишись

Макрон: ИГ пыталось совершить нападения на территории Франции в последние месяцы

Короткая ссылка
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* предпринимала попытки совершить нападения на территории Франции в последние месяцы.
Макрон: ИГ пыталось совершить нападения на территории Франции в последние месяцы
  • AP
  • © Yoan Valat

Об этом французский лидер заявил по прибытии во Французскую Гвиану, где находится с визитом.

Как утверждает Макрон, он предложил России усиленное сотрудничество в целях борьбы с терроризмом.

«Эта группировка, которая, похоже, вовлечена в это нападение (на «Крокус Сити Холл». — RT), осуществляла за последние месяцы несколько попыток атак на нашей территории», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки ИГ, на которую возлагают ответственность за теракт в «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить