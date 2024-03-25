Макрон: ИГ пыталось совершить нападения на территории Франции в последние месяцы

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что террористическая организация «Исламское государство»* предпринимала попытки совершить нападения на территории Франции в последние месяцы.

Об этом французский лидер заявил по прибытии во Французскую Гвиану, где находится с визитом.

Как утверждает Макрон, он предложил России усиленное сотрудничество в целях борьбы с терроризмом.

«Эта группировка, которая, похоже, вовлечена в это нападение (на «Крокус Сити Холл». — RT), осуществляла за последние месяцы несколько попыток атак на нашей территории», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки ИГ, на которую возлагают ответственность за теракт в «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.