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Захарова: США приложили руку к появлению ИГ, которую винят в теракте в «Крокусе»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в колонке для kp.ru, что США волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки ИГ*, на которую возлагают ответственность за теракт в «Крокусе».

По её словам, ИГ* в последние годы «скорректировал свои планы» и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США.

«... талибов** в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас», — перечислила дипломат.

При этом данный факт она назвала «странным стечением обстоятельств».

Также Захарова заявила, что США после теракта отмазывают Украину, прикрывая Владимира Зеленского упоминанием ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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