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Сийярто: Венгрию просят блокировать санкции против России в ядерной области

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Будапешт продолжает выступать против попыток ввести рестрикции против России в области ядерной энергетики. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, другие страны также просят республику блокировать такие меры.
Сийярто: Венгрию просят блокировать санкции против России в ядерной области
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Выступая на проходящем в Сочи международном форуме «АТОМЭКСПО 2024», Сийярто подчеркнул, что Венгрия не готова согласиться с антироссийскими санкциями, которые повредят её национальным интересам.

«Другие страны даже обращаются к нам, чтобы мы помогли им заблокировать эти санкции, потому что они наносят им такой же ущерб, как и всем остальным», — добавил Сийярто, слова которого приводит ТАСС.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил о риске ядерной аварии из-за политизации мировой энергетики.

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