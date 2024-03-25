Сийярто: Венгрию просят блокировать санкции против России в ядерной области
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
Выступая на проходящем в Сочи международном форуме «АТОМЭКСПО 2024», Сийярто подчеркнул, что Венгрия не готова согласиться с антироссийскими санкциями, которые повредят её национальным интересам.
«Другие страны даже обращаются к нам, чтобы мы помогли им заблокировать эти санкции, потому что они наносят им такой же ущерб, как и всем остальным», — добавил Сийярто, слова которого приводит ТАСС.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил о риске ядерной аварии из-за политизации мировой энергетики.