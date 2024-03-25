Американский сенатор предупредил, что теракт может произойти и на территории США

Американский сенатор Марко Рубио выразил предположение в интервью телеканалу ABC, что теракт, аналогичный тому, что произошёл в «Крокус Сити Холле», может случиться и на территории США.

По его словам, при администрации экс-президента США Дональда Трампа ИГ* «фактически вышел из бизнеса».

«У них оставалось меньше тысячи боевиков,... а теперь они восстановились. Отчасти потому, что, уйдя из Афганистана, мы оказались не в состоянии наносить по ним регулярные удары», — сказал сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США после теракта отмазывают Украину, прикрывая Владимира Зеленского упоминанием ИГ*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.