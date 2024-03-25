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Экс-военкор Баранов: НАТО бомбила Югославию для фиксации победы в холодной войне

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Бомбардировки Югославии со стороны НАТО были нужны, чтобы зафиксировать победу Запада в холодной войне и для отработки технологий альянса.

Такое мнение выразил бывший военкор Первого канала, директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов.

По его словам, НАТО совершили данные действия намеренно с ясным пониманием того, для чего это делается.

«Нужно было продемонстрировать, что прежнего мира — мира как мира и мира как понимания о мире — больше не существует. Никакой Потсдамской системы. Это была фиксация победы в холодной войне», — цитирует Баранова РИА Новости.

Ранее бывший глава МИД Союзной республики Югославия Живадин Йованович заявил, что приходит время, когда Сербия потребует возместить ущерб от бомбардировок НАТО 1999 года.

Также российский лидер Владимир Путин заявил, что бомбардировка Югославии странами НАТО является огромной трагедией.

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