Military TV: полёт ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным
Об этом информирует YouTube-канал Military TV.
«Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что новейшая разработка существенно изменила облик боевых действий в зоне СВО благодаря высоким тактико-техническим характеристикам.
Ранее в CNN заявили, что применение российских авиабомб ФАБ-1500 приводит к большим потерям ВСУ.
Также в России с февраля началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000.