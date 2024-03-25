Military TV: полёт ФАБ-1500 корректируют с расстояния, считавшегося невозможным

Полёт российской авиабомбы ФАБ-1500 корректируется с расстояния, которое ранее считалось недостижимым для этого вида оружия.

Об этом информирует YouTube-канал Military TV.

«Это не обычное оружие разрушения, а стратегический инструмент, способный наносить хирургически точные удары», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что новейшая разработка существенно изменила облик боевых действий в зоне СВО благодаря высоким тактико-техническим характеристикам.

Ранее в CNN заявили, что применение российских авиабомб ФАБ-1500 приводит к большим потерям ВСУ.

Также в России с февраля началось массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000.