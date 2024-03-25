CNN: Израиль согласен на условия США по обмену заключённых на пленных, ждёт ответа ХАМАС
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на CNN.
«Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бёрнсом...» — передаёт телеканал.
Отмечается, что предложение США предполагает освобождение Израилем около 700 палестинских заключённых в обмен на освобождение 40 израильских заложников со стороны ХАМАС.
Ранее ХАМАС утверждал, что Израиль отверг его предложение по перемирию в секторе Газа.
Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.