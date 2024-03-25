CNN: Израиль согласен на условия США по обмену заключённых на пленных, ждёт ответа ХАМАС

Израиль согласен на предложенные США условия обмена палестинских заключённых на израильских заложников в плену у палестинского движения ХАМАС и ожидает ответа ХАМАС на этот счёт.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на CNN.

«Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бёрнсом...» — передаёт телеканал.

Отмечается, что предложение США предполагает освобождение Израилем около 700 палестинских заключённых в обмен на освобождение 40 израильских заложников со стороны ХАМАС.

Ранее ХАМАС утверждал, что Израиль отверг его предложение по перемирию в секторе Газа.

Также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном сообщил, что Израиль хотел бы рассчитывать на поддержку Вашингтона в вопросе проведения наземной операции в Рафахе, но готов провести её и самостоятельно.