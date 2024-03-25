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Захарова: сегодняшние американцы — самая напуганная нация

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, что сегодняшние граждане США представляют собой самую напуганную нацию, которая боится говорить вслух о важных для неё вещах.

Запись интервью опубликована в её Telegram-канале.

«Американцы — это самые напуганные люди. Но не из-за их природы, нет, они хотят быть свободными», — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что сегодняшние американцы не обсуждают вслух некоторые важные вопросы и предпочитают не иметь дела с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп высказал мнение, что к настоящему моменту Соединённые Штаты сбились с пути и утратили былую силу.

Несмотря на это, президент США Джо Байден на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок назвал американцев «критически важной нацией».

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