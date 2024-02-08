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Байден на предвыборном мероприятии назвал американцев «критически важной нацией»

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Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами в Нью-Йорке в рамках кампании по переизбранию на второй президентский срок назвал американцев «критически важной нацией».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы критически важная нация. Мы в самом деле такие», — сказал американский лидер.

Ранее Байден назвал Трампа «экзистенциальной угрозой».

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