Al Binaa: США лишатся влияния в мире после поражения Украины
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«Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединённых Штатов в регионального игрока без глобального статуса», — написал автор статьи.
По мнению издания, в конечном итоге «Европа развернётся к России» либо запустит такой процесс «на уровне политических элит».
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США.