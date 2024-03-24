Украина приближается к поражению в конфликте, а это приведёт к тому, что США потеряют влияние в мировом сообществе, говорится в материале Al Binaa.

«Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединённых Штатов в регионального игрока без глобального статуса», — написал автор статьи.

По мнению издания, в конечном итоге «Европа развернётся к России» либо запустит такой процесс «на уровне политических элит».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США.