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Al Binaa: США лишатся влияния в мире после поражения Украины

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Украина приближается к поражению в конфликте, а это приведёт к тому, что США потеряют влияние в мировом сообществе, говорится в материале Al Binaa.
Al Binaa: США лишатся влияния в мире после поражения Украины
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Запад без Украины — это верный путь к Америке без Европы и к превращению Соединённых Штатов в регионального игрока без глобального статуса», — написал автор статьи.

По мнению издания, в конечном итоге «Европа развернётся к России» либо запустит такой процесс «на уровне политических элит».

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Украина принимает решения об отводе войск из-за отсутствия помощи США.

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