Члены Компартии Греции и её молодёжной организации КНЕ остановили грузовой состав с американскими танками и написали на них красной краской: «Убийцы, убирайтесь домой».

Об этом информирует греческий информационный портал pentapostagma.gr.

По его данным, грузовой состав перевозил американскую бронетехнику из порта Александруполис в Болгарию.

Кроме того, отмечается, что демонстранты скандировали: «Александруполис — порт народов, а не база империалистов!»

Ранее ВВС США заявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.

Также американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты напрасно растратили свои запасы вооружения ради помощи украинским вооружённым силам.