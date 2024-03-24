Pentapostagma.gr: члены Компартии Греции написали слово «убийцы» на бронетехнике США
Об этом информирует греческий информационный портал pentapostagma.gr.
По его данным, грузовой состав перевозил американскую бронетехнику из порта Александруполис в Болгарию.
Кроме того, отмечается, что демонстранты скандировали: «Александруполис — порт народов, а не база империалистов!»
Ранее ВВС США заявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183 ARRW.
Также американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты напрасно растратили свои запасы вооружения ради помощи украинским вооружённым силам.