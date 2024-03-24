WAM: самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России

Самую высокую башню в мире Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага России в знак солидарности.

Об этом сообщает официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.

«UAE stands in solidarity with Russia» — написано на небоскрёбе.

Также здание штаб-квартиры нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что люди в России и по всему миру несут цветы и зажигают траурные свечи у стихийных мемориалов жертвам теракта.