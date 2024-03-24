WAM: самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России
Об этом сообщает официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.
«UAE stands in solidarity with Russia» — написано на небоскрёбе.
Также здание штаб-квартиры нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее сообщалось, что люди в России и по всему миру несут цветы и зажигают траурные свечи у стихийных мемориалов жертвам теракта.