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WAM: самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага России

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Самую высокую башню в мире Бурдж-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага России в знак солидарности.

Об этом сообщает официальное государственное агентство новостей ОАЭ WAM.

«UAE stands in solidarity with Russia» — написано на небоскрёбе. 

Также здание штаб-квартиры нефтегазовой компании из эмирата Абу-Даби, ADNOC, подсветили в цвета российского флага в знак памяти о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее сообщалось, что люди в России и по всему миру несут цветы и зажигают траурные свечи у стихийных мемориалов жертвам теракта. 

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