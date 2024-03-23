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МИД: Россия признательна всем, кто не остался безразличным к трагедии в «Крокусе»

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Россия признательна всем, кто не остался равнодушным к трагедии в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
МИД: Россия признательна всем, кто не остался безразличным к трагедии в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что с первых минут после новостей о ЧП начали поступать многочисленные звонки и официальные обращения от властей зарубежных стран, международных организаций, НКО, религиозных объединений и граждан с соболезнованиями. Кроме того, перед российскими диппредставительствами за рубежом появились стихийные мемориалы, куда люди несут цветы и свечи.

«Выражаем искреннюю признательность каждому, кто не остался безразличным перед лицом трагедии», — заявила Захарова.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

По данным СК России, число погибших при нападении составляет 115.

Российский президент Владимир Путин уточнил, что жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали в том числе женщины и дети.

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