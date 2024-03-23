Путин: жертвами теракта в «Крокусе» стали в том числе женщины и дети
- РИА Новости
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Об этом Путин сказал в обращении к гражданам.
По словам президента, жертвами кровавого террористического акта в концертном зале стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей.
«Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», — заявил он.
В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
По данным СК России, число погибших при нападении составляет 115.