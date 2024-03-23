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Путин: жертвами теракта в «Крокусе» стали в том числе женщины и дети

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Российский президент Владимир Путин заявил, что жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали в том числе женщины и дети.
Путин: жертвами теракта в «Крокусе» стали в том числе женщины и дети
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев

Об этом Путин сказал в обращении к гражданам.

По словам президента, жертвами кровавого террористического акта в концертном зале стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей.

«Наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины», — заявил он.

В России 24 марта объявлено днём траура в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

По данным СК России, число погибших при нападении составляет 115.

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