Си Цзиньпин: Китай потрясён терактом в Подмосковье и поддерживает Россию
Об этом информирует Центральное телевидение Китая, передаёт ТАСС.
«Я потрясён известием о серьёзном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье, которое повлекло за собой большие жертвы», — сказал Си Цзиньпин.
Ранее Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.
Также премьер Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с народом России.