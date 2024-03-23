Си Цзиньпин: Китай потрясён терактом в Подмосковье и поддерживает Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти глубоко потрясены террористическим нападением в подмосковном «Крокус Сити Холле» и выражают твёрдую поддержку усилиям России по обеспечению безопасности.

Об этом информирует Центральное телевидение Китая, передаёт ТАСС.

«Я потрясён известием о серьёзном террористическом нападении на концертный зал в Подмосковье, которое повлекло за собой большие жертвы», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье.

Также премьер Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокусе» и выразил солидарность с народом России.