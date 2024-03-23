Президент Туркмении направил Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье
Об этом сообщило государственное агентство TDH.
«Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла», — говорится в сообщении.
Ранее МИД Туркмении осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования семьям погибших.
Также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».