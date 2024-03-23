Президент Туркмении направил Путину соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов направил российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом, произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Об этом сообщило государственное агентство TDH.

«Туркменистан, самым решительным образом осуждая любые проявления терроризма и экстремизма, всецело поддерживает усилия мирового сообщества в деле борьбы и ликвидации этого зла», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Туркмении осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования семьям погибших.

Также генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».