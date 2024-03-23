Уругвай и Перу решительно осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Об этом сообщает РИА Новости.
«Перу решительно осуждает теракт в концертном зале на окраине Москвы. Мы выражаем соболезнования семьям жертв», — говорится в заявлении МИД республики.
В заявлении МИД Уругвая говорится, что страна вновь заявляет о своём глубоком неприятии терроризма во всех его проявлениях.
Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
RT ведёт онлайн-трансляцию.