Уругвай и Перу решительно осудили теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Перу решительно осуждает теракт в концертном зале на окраине Москвы. Мы выражаем соболезнования семьям жертв», — говорится в заявлении МИД республики.

В заявлении МИД Уругвая говорится, что страна вновь заявляет о своём глубоком неприятии терроризма во всех его проявлениях.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

RT ведёт онлайн-трансляцию.