Ирак осудил теракт в «Крокус Сити Холле»
Об этом говорится в заявлении МИД Ирака, распространённом агентством INA.
«Министерство снова подтверждает свою твёрдую позицию о необходимости для международного сообщества взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом, а также отвергает насильственные преступления во всех формах и проявлениях», — говорится в сообщении.
Ранее палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокусе».
Также Сирия решительно осудила теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.