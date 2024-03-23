Ирак осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Ирак осуждает теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» и считает, что мировое сообщество обязано взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом.

Об этом говорится в заявлении МИД Ирака, распространённом агентством INA.

«Министерство снова подтверждает свою твёрдую позицию о необходимости для международного сообщества взять на себя ответственность за борьбу с терроризмом, а также отвергает насильственные преступления во всех формах и проявлениях», — говорится в сообщении.

Ранее палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокусе».

Также Сирия решительно осудила теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.