Палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокусе»

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Об этом информирует РИА Новости.

«Исламское движение сопротивления (ХАМАС) самым решительным образом осуждает террористическую атаку на мирных жителей в столице России Москве», — говорится в заявлении.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования правительству и народу России в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Таже генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов в сообщении президенту России Владимиру Путину осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и выразил соболезнования близким погибших.