РБК: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

Американская компания Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт с 20 марта.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое Autodesk направила своим партнёрам в России.

«Вы (клиенты Autodesk. — RT) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — говорится в документе.

Компания аргументировала своё решение 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС, запрещающим продажу, поставку или предоставление некоторых услуг, в частности, софта для промышленного дизайна.

В 2022 году корпоративный мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам.