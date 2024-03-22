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РБК: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт

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Американская компания Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт с 20 марта.
РБК: Autodesk запретила российским компаниям использовать свой софт
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое Autodesk направила своим партнёрам в России. 

«Вы (клиенты Autodesk. — RT) не должны разрешать ни одной из ваших российских авторизованных дочерних компаний или третьим лицам, которые базируются в России или являются российскими юрлицами, использовать наши продукты и услуги», — говорится в документе.

Компания аргументировала своё решение 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС, запрещающим продажу, поставку или предоставление некоторых услуг, в частности, софта для промышленного дизайна.

В 2022 году корпоративный мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к их аккаунтам. 

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