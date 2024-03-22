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В МИД Швейцарии допустили перенос мирной конференции по Украине

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Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью RTS допустил перенос мирной конференции по Украине.
В МИД Швейцарии допустили перенос мирной конференции по Украине
  • РИА Новости

«К середине апреля мы решим, что будем делать. Проведем ли мы эту конференцию, да или нет?.. Мы находимся сейчас на этой промежуточной фазе», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что для Берна важно, что все признают легитимность Швейцарии в этом демарше по проведению конференции.

Также глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал о планах включить Россию в переговорный процесс по Украине.

Ранее посол КНР в Берне Ван Шитин заявил, что Пекин внимательно следит за подготовкой конференции по Украине.

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