В МИД Швейцарии допустили перенос мирной конференции по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью RTS допустил перенос мирной конференции по Украине.

«К середине апреля мы решим, что будем делать. Проведем ли мы эту конференцию, да или нет?.. Мы находимся сейчас на этой промежуточной фазе», — цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что для Берна важно, что все признают легитимность Швейцарии в этом демарше по проведению конференции.

Также глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал о планах включить Россию в переговорный процесс по Украине.

Ранее посол КНР в Берне Ван Шитин заявил, что Пекин внимательно следит за подготовкой конференции по Украине.