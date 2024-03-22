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Объединённый штаб ОДКБ и Антитеррористический центр СНГ обсудили улучшение взаимодействия

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В Москве прошла рабочая встреча представителей Объединённого штаба ОДКБ и Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств.
Объединённый штаб ОДКБ и Антитеррористический центр СНГ обсудили улучшение взаимодействия
  • © ОДКБ

Начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков и руководитель Антитеррористического центра СНГ генерал-полковник Евгений Сысоев обсудили вопросы совершенствования взаимодействия между структурами.

Так, Сысоев отметил положительную динамику развития партнёрских отношений. Сердюков, со своей стороны, отметил, что одним из важных направлений сотрудничества является организация взаимного участия представителей и подразделений войск в мероприятиях совместной подготовки.

Стороны также обсудили подходы придания планируемым мероприятиям общего оперативно-стратегического фона.

12 марта Организация Договора о коллективной безопасности начала стратегическую командно-штабную тренировку.

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