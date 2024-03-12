ОДКБ начала стратегическую командно-штабную тренировку по обстановке в Центральной Азии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проводит с 12 по 13 марта стратегическую командно-штабную тренировку. Во время неё отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации.

«Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в замысле которой принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций», — сообщил журналистам пресс-секретарь Объединённого штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Согласно обстановке, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Генсекретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что тренировка проводится в сложной международной обстановке, когда в различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряжённости, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ.

«Современные кризисы все чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения», — сказал Тасмагамбетов.

Одной из целей тренировки является уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учётом положений принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября 2023 года решения «О мерах по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ», добавил генсек.

Тренировка проходит под руководством начальника Объединённого штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова, который рассказал, что стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2024». Учения проведут в Казахстане осенью этого года.