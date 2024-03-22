Axios: аналитик разведки ВВС США слил секретную информацию в Discord
По данным следствия, речь идёт об уже бывшем сотруднике авиации по имени Джейсон Грэй. 28-летний мужчина, предположительно, поделился изображением с другими пользователями, которое, «похоже, было засекречено». Оно оказалось в его распоряжении, вероятно, благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности (АНБ).
Как пишет Axios, Грэй мог завладеть информацией, когда находился на Аляске.
По информации портала, мужчину определили в 301-ю разведывательную эскадрилью, в составе которой он дежурил на объекте АНБ на объединённой базе Эльмендорф-Ричардсон. По имеющимся данным, Грэй был «расстроен и недоволен» переездом на базу — такие письменные показания он дал в ноябре 2022 года.
Журналисты отмечают, что Грэй поделился секретной информацией с членами «крайне правого движения Бугалу».
Другой фигурант дела об утечке документов Министерства обороны США Джек Тейшейра ранее признал вину и согласился на тюремный срок 16 лет.