Axios: аналитик разведки ВВС США слил секретную информацию в Discord

Аналитик разведки ВВС США, предположительно, слил засекреченные данные на платформе Discord, популярной среди геймеров, сейчас эти делом занимается ФБР.

По данным следствия, речь идёт об уже бывшем сотруднике авиации по имени Джейсон Грэй. 28-летний мужчина, предположительно, поделился изображением с другими пользователями, которое, «похоже, было засекречено». Оно оказалось в его распоряжении, вероятно, благодаря доступу к разведывательным данным Агентства национальной безопасности (АНБ).

Как пишет Axios, Грэй мог завладеть информацией, когда находился на Аляске.

По информации портала, мужчину определили в 301-ю разведывательную эскадрилью, в составе которой он дежурил на объекте АНБ на объединённой базе Эльмендорф-Ричардсон. По имеющимся данным, Грэй был «расстроен и недоволен» переездом на базу — такие письменные показания он дал в ноябре 2022 года.

Журналисты отмечают, что Грэй поделился секретной информацией с членами «крайне правого движения Бугалу».

Другой фигурант дела об утечке документов Министерства обороны США Джек Тейшейра ранее признал вину и согласился на тюремный срок 16 лет.