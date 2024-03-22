Финский президент утвердил соглашение о статусе сил НАТО

Финский президент Александр Стубб утвердил соглашение о статусе сил НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.

Также был утверждён Парижский протокол.

Решение вступит в силу в течение 30 дней после передачи документа американской администрации.

Соглашение о статусе сил НАТО касается правового статуса войск государства — члена альянса, когда они находятся на территории другой страны блока в связи с выполнением своих официальных обязанностей.

Парижский протокол о статусе международных военных штабов распространяет положения соглашения о статусе сил НАТО на штабы союзников на территории страны — члена альянса и на их военный и гражданский персонал.

Ранее финская газета Iltalehti писала, что Стубб намерен подписать с Украиной соглашение о военной поддержке.