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Финский президент утвердил соглашение о статусе сил НАТО

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Финский президент Александр Стубб утвердил соглашение о статусе сил НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии.
Финский президент утвердил соглашение о статусе сил НАТО
  • Gettyimages.ru

Также был утверждён Парижский протокол.

Решение вступит в силу в течение 30 дней после передачи документа американской администрации.

Соглашение о статусе сил НАТО касается правового статуса войск государства — члена альянса, когда они находятся на территории другой страны блока в связи с выполнением своих официальных обязанностей.

Парижский протокол о статусе международных военных штабов распространяет положения соглашения о статусе сил НАТО на штабы союзников на территории страны — члена альянса и на их военный и гражданский персонал.

Ранее финская газета Iltalehti писала, что Стубб намерен подписать с Украиной соглашение о военной поддержке.

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