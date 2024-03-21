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Iltalehti: Финляндия подпишет с Украиной соглашение о военной поддержке

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Президент Финляндии Александр Стубб намерен подписать с Украиной соглашение о военной поддержке. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.
Iltalehti: Финляндия подпишет с Украиной соглашение о военной поддержке
  • Gettyimages.ru

По данным издания, ожидается, что подписание этого соглашения состоится в ходе визита финского лидера на Украину, дата которого не раскрывается.

Среди прочего соглашение обяжет Финляндию снабжать Украину вооружением «в течение многих лет», а также оснастить украинский военно-морской флот и поддерживать членство Киева в НАТО без уточнения сроков этого события.

Ранее сообщалось, что Финляндия выделит €30 млн на совместные закупки боеприпасов для Украины по инициативе Чехии.

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