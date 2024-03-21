Финляндия выделит €30 млн на боеприпасы для Киева по инициативе Чехии
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Об этом информирует финское Минобороны.
Отмечается, что, помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия помогает Киеву другими путями.
«Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине», — говорится в заявлении министерства.
Ранее сообщалось, что Финляндия закупит у Соединённых Штатов боеприпасы для истребителя F-35 на $96 млн.