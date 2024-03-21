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Финляндия выделит €30 млн на боеприпасы для Киева по инициативе Чехии

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Финляндия выделит €30 млн на совместные закупки боеприпасов для Украины по инициативе Чехии. 
Финляндия выделит €30 млн на боеприпасы для Киева по инициативе Чехии
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует финское Минобороны. 

Отмечается, что, помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия помогает Киеву другими путями.

«Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине», — говорится в заявлении министерства. 

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит у Соединённых Штатов боеприпасы для истребителя F-35 на $96 млн.

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