Финляндия выделит €30 млн на боеприпасы для Киева по инициативе Чехии

Финляндия выделит €30 млн на совместные закупки боеприпасов для Украины по инициативе Чехии.

Об этом информирует финское Минобороны.

Отмечается, что, помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия помогает Киеву другими путями.

«Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине», — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит у Соединённых Штатов боеприпасы для истребителя F-35 на $96 млн.