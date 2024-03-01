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Финляндия закупит у США авиабомбы JDAM и SDB I для истребителя F-35

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Финляндия закупит у Соединённых Штатов боеприпасы для истребителя F-35 на $96 млн.
Финляндия закупит у США авиабомбы JDAM и SDB I для истребителя F-35
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует Минобороны Финляндии.

Как передаёт РИА Новости, министр обороны страны Антти Хяккянен уполномочил Силы обороны подписать контракт с Соединёнными Штатами на поставку боеприпасов JDAM и SDB I для многоцелевого истребителя F-35.

Уточняется, что поставки будут осуществляться с 2024 по 2030 год. Стоимость контракта составила более $96 млн.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна не будет размещать ядерное оружие США на своей территории.

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