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Премьер заявил, что Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие США

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Финляндия не будет размещать ядерное оружие США на своей территории. Об этом заявил премьер-министр республики Петтери Орпо.
Премьер заявил, что Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие США
  • © AP Photo / Sergei Grits

«В этом нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание», — сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Орпо подчеркнул, что Финляндия готовится участвовать в «сдерживании угроз» в рамках НАТО с помощью обычного вооружения.

Ранее избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что двусторонние отношения Хельсинки и Москвы не будут восстановлены, пока не завершится российская специальная военная операция на Украине.

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