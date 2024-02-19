Премьер заявил, что Финляндия не станет размещать у себя ядерное оружие США
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«В этом нет необходимости, поскольку НАТО само обеспечивает ядерное сдерживание», — сказал он в интервью польской газете Rzeczpospolita.
Орпо подчеркнул, что Финляндия готовится участвовать в «сдерживании угроз» в рамках НАТО с помощью обычного вооружения.
Ранее избранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что двусторонние отношения Хельсинки и Москвы не будут восстановлены, пока не завершится российская специальная военная операция на Украине.