Песков: потребители в ЕС пострадают от ограничения импорта агропродукции из России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что потребители в Евросоюзе пострадают от ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии.

«Потребитель в Европе однозначно пострадает», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что у России много альтернативных направлений для поставок.

«Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры», — заявил Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки введения тарифов на зерновую продукцию из России и Белоруссии.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ЕК выступает за фактический запрет на поставки российских и белорусских семян подсолнечника, кормовых культур и зерна на внутренний рынок ЕС. Это предлагается осуществить путём установки «настолько высоких тарифов, что это сделает их ввоз в Европейский союз экономически невыгодным».