Песков: потребители в ЕС пострадают от ограничения импорта агропродукции из России
- РИА Новости
«Потребитель в Европе однозначно пострадает», — сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что у России много альтернативных направлений для поставок.
«Здесь, конечно, специалисты должны считать, как там будут количественные перетоки, насколько они позволят компенсировать вот эти де-факто запретительные меры», — заявил Песков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале подготовки введения тарифов на зерновую продукцию из России и Белоруссии.
Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ЕК выступает за фактический запрет на поставки российских и белорусских семян подсолнечника, кормовых культур и зерна на внутренний рынок ЕС. Это предлагается осуществить путём установки «настолько высоких тарифов, что это сделает их ввоз в Европейский союз экономически невыгодным».