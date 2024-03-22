RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Польши: США знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Rzeczpospolita отметил, что американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Глава МИД Польши: США знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»
  • globallookpress.com

По его словам, если верить СМИ, то это «совершил тот, кто был в этом заинтересован».

«Американская сторона знала об этом заранее и не стала этому мешать», — сказал он.

При этом Сикорский ушёл от ответа на вопрос, могла ли к взрывам быть причастна Украина.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить