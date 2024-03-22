Глава МИД Польши: США знали о подготовке диверсии на «Северных потоках»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Rzeczpospolita отметил, что американские власти знали о подготовке диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По его словам, если верить СМИ, то это «совершил тот, кто был в этом заинтересован».

«Американская сторона знала об этом заранее и не стала этому мешать», — сказал он.

При этом Сикорский ушёл от ответа на вопрос, могла ли к взрывам быть причастна Украина.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что всё указывает на то, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выгодны администрации президента США Джо Байдена.