Австралия присоединится к коалиции по предоставлению беспилотников ВСУ

Австралия решила присоединиться к коалиции по предоставлению беспилотных летательных аппаратов Украине.

«Великобритания... приветствовала решение Австралии присоединиться к коалиции по возможностям в сфере беспилотников, совместно возглавляемой Соединённым Королевством и Латвией, которая обеспечивает критическую поддержку Украине», — приводит РИА Новости заявление на сайте Министерства обороны Австралии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что выделенные ЕС Украине €5 млрд можно направить на компенсацию части оплаты поставок снарядов в рамках инициативы Чехии.

Также Португалия выделит €100 млн на инициативу Чехии по обеспечению Украины снарядами.