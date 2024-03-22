Власти Бельгии: доходы от активов России будет трудно переварить финансовым рынкам

Изъятие доходов от российских активов будет трудно переварить финансовым рынкам. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кро.

Он отметил, что Бельгия в любой момент готова передать доходы от налогов на прибыль от российских активов Украине.

«Однако что касается самих активов, то здесь нужен определённый уровень финансовой стабильности, решение должно быть юридически пуленепробиваемым, чтобы рынки смогли его переварить», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается уже к 1 июля перевести €1 млрд от российских активов на оружие Украине.