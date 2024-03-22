МИД: власти Британии участвуют в тиражировании фейков о здоровье Кейт Миддлтон

Министерство иностранных дел России заявило, что королевский двор и британское правительство участвуют в тиражировании недостоверной информации о здоровье принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

Отмечается, что в Британии продолжается конспирологическая кампания, которая спровоцирована длительным отсутствием на публике принцессы Уэльской Кэтрин.

В сообщении говорится, что это высветило «глубоко порочную природу британского политического истеблишмента, в основе которой — ставшее её базовым рефлексом стремление полностью контролировать методом массовых медийных манипуляций и фейков общественное мнение в своей стране и далеко за её пределами».

Также в МИД заявили, что на фоне закрытости британской королевской семьи от собственных подданных, а также «оглушительного молчания дома Виндзоров» все слухи и домыслы вокруг якобы исчезновения принцессы намеренно подогреваются с помощью лояльных британским властям СМИ «многочисленными фейками и инсинуациями, которые давно вышли за географические границы этого государства».

Отмечается, что в правительстве Британии и королевском доме предпочитают не только уходить от прямых ответов, но и участвовать в фабрикации и тиражировании фейков касательно здоровья принцессы.

Также в МИД заявили, что ситуация вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон иллюстрирует проблему «дефицита честности» у властей Лондона.

17 января стало известно, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости и все запланированные дела с её участием были временно отложены.