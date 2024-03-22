Спецпредставитель КНР Ли Хуэй назвал мир на Украине самой неотложной задачей

Правительство Китая на сегодняшний день считает урегулирование украинского конфликта самой неотложной задачей, сообщил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Такое заявление он сделал во время брифинга с участием иностранных дипломатов и журналистов по результатам международной поездки для урегулирования конфликта на Украине, передаёт ТАСС.

«Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, — это восстановить мир», — заявил Ли Хуэй.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что поддерживает равноправные переговоры между Россией и Украиной.