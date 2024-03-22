Спецпредставитель КНР Ли Хуэй назвал мир на Украине самой неотложной задачей
Такое заявление он сделал во время брифинга с участием иностранных дипломатов и журналистов по результатам международной поездки для урегулирования конфликта на Украине, передаёт ТАСС.
«Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, — это восстановить мир», — заявил Ли Хуэй.
Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что поддерживает равноправные переговоры между Россией и Украиной.