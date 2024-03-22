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Спецпредставитель КНР Ли Хуэй назвал мир на Украине самой неотложной задачей

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Правительство Китая на сегодняшний день считает урегулирование украинского конфликта самой неотложной задачей, сообщил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

Такое заявление он сделал во время брифинга с участием иностранных дипломатов и журналистов по результатам международной поездки для урегулирования конфликта на Украине, передаёт ТАСС.

«Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, — это восстановить мир», — заявил Ли Хуэй.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что поддерживает равноправные переговоры между Россией и Украиной.

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