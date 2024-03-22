RT в Telegram
Подпишись

AC: финансовая поддержка США не способствует будущему восстановлению Украины

Короткая ссылка
Обозреватель American Conservative Джуд Руссо заявил, что финансовая помощь со стороны США не способствует будущему восстановлению Украины.

В своём материале он раскритиковал заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что выделение средств Украине поможет ей поставить на ноги свою экономику.

«Ну да, конечно. Удивительно, почему экономика этой страны была на дне ещё до начала конфликта», — отреагировал обозреватель.

Руссо подчеркнул, что инициатива конгресса США о финансировании Киева является попыткой нажиться на налогоплательщиках под предлогом благих намерений.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить