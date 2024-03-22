Обозреватель American Conservative Джуд Руссо заявил, что финансовая помощь со стороны США не способствует будущему восстановлению Украины.

В своём материале он раскритиковал заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что выделение средств Украине поможет ей поставить на ноги свою экономику.

«Ну да, конечно. Удивительно, почему экономика этой страны была на дне ещё до начала конфликта», — отреагировал обозреватель.

Руссо подчеркнул, что инициатива конгресса США о финансировании Киева является попыткой нажиться на налогоплательщиках под предлогом благих намерений.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.