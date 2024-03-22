Посол Ноздрев: отношения России и Японии находятся на самом низком уровне

Назначенный на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Японии Николай Ноздрев сообщил, что отношения между Москвой и Токио на сегодняшний день находятся на самом низком уровне.

По его словам, из-за решений японских властей двусторонним отношениям нанесён огромный ущерб, от которого стороны вряд ли смогут оправиться. «Фактически работа по демонтажу отношений ведётся в настоящее время сразу по нескольким направлениям», — приводит РИА Новости слова посла. Ранее исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жёсткий заявил, что фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен.